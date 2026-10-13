Пенсіонерів із виплатами понад 10 тисяч гривень побільшало: скільки їх зараз

Минулого року найбільше пенсіонерів отримували виплати від 3 001 до 4 000 грн.

Серед усіх українських пенсіонерів понад третину складають українці, що отримують виплати від 5 001 до 10 000 гривень. Водночас за рік побільшало отримувачів пенсій, розмір яких перевищує 10 тисяч гривень, свідчать дані Пенсійного фонду України.

Найбільшу групу пенсіонерів становлять одержувачі виплат від 5 001 до 10 000 грн, таку пенсію отримують 36,6% осіб від загальної кількості. Минулого року такі пенсії виплачували 29,14% отримувачів.

На другому місці – пенсіонери з виплатами від 3 001 до 4 000 грн. Зараз їх 23,79%. Слід зазначити, що минулого року вони були найбільшою групою (31,57%).

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Помітно збільшилась кількість отримувачів пенсій розміром понад 10 000 грн. Якщо на 1 жовтня 2025-го їх було 15,05%, то за рік їхня частка збільшилася до 19,02% від загальної кількості пенсіонерів.

Відповідно поменшало пенсіонерів, що отримують від 4 001 до 5 000 грн. Якщо торік такі виплати отримували 20,58% пенсіонерів, то нині – 17,16% отримувачів.

Незначно зменшилася кількість українців із найнижчими пенсіями. До 3 тисяч гривень отримують 3,4% пенсіонерів, тоді як на 1 жовтня 2025 року таких нараховувалося 3,66%.

Пенсії в Україні – останні новини

Середня пенсія в Україні станом на 1 жовтня 2026 року складає 7 287,81 гривні. Водночас середній розмір пенсії за рік зріс на 851 грн: на 1 жовтня 2025 року середня пенсія складала 6 436,79 грн.

Пенсіонерам в Україні в наступному році проведуть індексацію виплат, яка запланована на початок весни. Це передбачено проєктом бюджета на наступний рік, представленим Кабінетом міністрів.

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