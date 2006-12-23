На автотрасі Київ-Одеса загинув водій, який заснув за кермом

Сьогодні на автотрасі "Київ-Одеса", поблизу м. Ульянівка Кіровоградської області під час дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей і троє травмовані.

Як повідомили УНІАН у Департаменті ДАІ МВС України, водій автомобіля „Форд Турмео”, громадянин Молдови, рухаючись в напрямку Одеси, заснув за кермом, виїхав на узбіччя, де допустив наїзд на напівпричіп автомобіля "МАЗ-54323".

В результаті ДТП водій та пасажир автомобіля „Форд Турмео" загинули на місці пригоди, також три пасажири цього ж автомобіля отримали тілесні ушкодження.