На Київенерго напали оси

Столичні рятувальники МНС ліквідували осині гнізда в будівлі «Київенерго».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, 13 жовтня о 15:27 до оперативно-диспетчерської служби ГУ МНС України в м. Києві надійшло повідомлення про виявлений осиний рій в адміністративній будівлі «Київенерго», що на площі Франка, 5 (Печерський район). Телефонували охоронці закладу, які повідомили, що оси вже встигли покусати головного бухгалтера, існувала загроза і для інших співробітників.

За вказаною адресою відразу направили рятувальників спецпідрозділу МНС столиці. На місці з’ясувалось, що гнізда небезпечних комах знаходяться у двох місцях: на самому горищі та з його зовнішньої сторони у внутрішньому дворі чотирьохповерхової будівлі.

Для проведення операції з ліквідації осиних гнізд знадобилось близько двох годин. Рятувальники у спецкостюмах захисту аерозольним генератором зі спеціальними розчином обробили спочатку осине гніздо, що знаходилось всередині горища, а інше гніздо ліквідували тим же способом альпіністи-рятувальники.

Під час проведення рятувальної операції ніхто не постраждав.