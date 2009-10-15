Ученицю 11-го класу госпіталізовано після бійки з однокласницею

У Мелітополі Запорізької області ученицю 11-го класу госпіталізовано зі школи з тяжкою травмою голови після сварки з однокласницею.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, 14 жовтня до Костянтинівської районної лікарні звернулася учениця 11-го класу з травмою голови. Дівчинка повідомила, що в школі її побила однокласниця.

Співробітники Мелітопольського райвідділу міліції з`ясовують подробиці події. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.