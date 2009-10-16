Бійці МНС рятували молодика, який впав на дно водонапірної башти

На Херсонщині бійці Міністерства з питань надзвичайних ситуацій врятували чоловіка, який впав на дно водонапірної башти з 15-метрової висоти.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Головного управління МНС в області, 14 жовтня в селі Рубанівка двоє місцевих жителів вирішили провести полювання на голубів на даху покинутої 15-метрової водонапірної башти. Там 24-річний молодик посковзнувся і полетів прямо на дно споруди.

Рятувальники, які прибули на місце події, після невдалої спроби витягти потерпілого за допомогою мотузки вирішили вирізати у металевій башті отвір, через який чоловік і вийшов самостійно.

Чоловік під час падіння отримав переляк та легкі подряпини. Після допомоги від місцевого фельдшера потерпілий від запропонованої госпіталізації відмовився.