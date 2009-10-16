Черномирдін очолить федерацію дзюдо

Кандидатура спеціального представника Президента РФ з питань економічного співробітництва з державами-учасниками СНД, колишнього Надзвичайного і Повноважного Посла РФ в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА висунута на посаду нового президента Федерації дзюдо Росії.

Як повідомили УНІАН у Федерації дзюдо Росії (ФДР), передбачається, що новий президент ФДР буде обраний за підсумками звітно-виборчої конференції ФДР, яка відбудеться 20 листопада у Воронежі.

У 2004-2009 роках президентом ФДР був міністр сільського господарства РФ Олексій ГОРДЄЄВ, який у квітні цього року був призначений губернатором Воронезької області.