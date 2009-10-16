Боржниця водоканалу побила контролера

У Донецьку жінка, що заборгувала за надані їй послуги комунальному підприємству «Донецькміськводоканал», побила співробітницю цього підприємства - контролера служби «Водозбут».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, жителька Петровського району Донецька побила контролера районної служби «Водозбут», яка, виконуючи свої службові обов`язки, обходила квартири боржників з попередженнями про відключення.

Боржник спочатку відмовилася оплачувати борг, який накопичився на 1 жовтня, перед міськводоканалом у розмірі 951 грн., вилаяла нецензурною лайкою контролера, а потім накинулася на неї з кулаками.

«Жінка відразу повелася агресивно, не хотіла нічого слухати ні про які борги. У нашої співробітниці подряпане обличчя, на тілі безліч синяків і садн», - розповіла про те, що сталося фахівець по зв`язках з громадськістю «Донецькміськводоканалу» Ольга СКОРОХОД.

За її словами, на місце інциденту була викликана міліція, складено протокол. Потерпіла контролер знаходиться на лікарняному.