Тимошенко відкриє рух автотранспорту на Кільцевій дорозі

Місце церемонії - 25-й кілометр

20 жовтня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у церемонії відкриття руху автотранспорту на реконструйованій ділянці Великої кільцевої дороги навколо Києва. Як передає Урядовий портал, початок церемонії о 13:00. Місце проведення - 25-й кілометр північно-східного обходу Києва по Великій кільцевій від міста Бориспіль до міста Бровари. Акредитація за телефонами: 256-65-71, 256-66-43, 256-75-82, 256-66-32.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter