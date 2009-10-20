Тимошенко відкриє рух автотранспорту на Кільцевій дорозі
07:05, 20 жовтня 2009Разное
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Місце церемонії - 25-й кілометр
20 жовтня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у церемонії відкриття руху автотранспорту на реконструйованій ділянці Великої кільцевої дороги навколо Києва.
Як передає Урядовий портал, початок церемонії о 13:00.
Місце проведення - 25-й кілометр північно-східного обходу Києва по Великій кільцевій від міста Бориспіль до міста Бровари.
Акредитація за телефонами: 256-65-71, 256-66-43, 256-75-82, 256-66-32.
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