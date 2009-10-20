Виставка бойової слави самураїв відкрилася в Нью-Йорку

Виставка зброї і бойових обладунків японських самураїв XII-XIX століть відкрилася в Нью-Йорку в музеї Метрополітен.

Це найбільша в світі експозиція реліквій бойової слави самураїв, будь-коли зібрана під одним дахом, стверджують організатори виставки. На ній представлено понад 200 предметів з 60 музеїв і приватних колекцій світу.

Більше 30 експонатів - мечі, шоломи, бойова зброя і прапори стародавніх воїнів - вважаються національним скарбом Японії.

РІА "Новости"