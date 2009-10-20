Загальні песимістичні настрої населення вплинули на український авторинок

До середини 2008 року доходи населення збільшувалися паралельно зростанню продажів нових авто. На це не впливало і підвищення цін на машини. З початком кризи продажі автомобілів різко впали.

Нині ситуація в країні стабілізувалася, але настрій покупців не поліпшився і продажі стоять. І це, незважаючи на те, що номінальні доходи українців не скоротилися, а кредитні програми на покупку нових авто стали вигіднішими, ніж рік-два тому, пише «Автоцентр».

На початку 2009 року споживчі настрої населення впали на найнижчий рівень за 10 років.

ICTV