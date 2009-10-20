Наш народ мудрий. І добрий: все ще вірить в «помилки молодості» політиків

Промінь світла в царстві темряви: більшість громадян України (69,1%) вважають, що народні депутати не мали права обнародувати інформацію про справу про розбещення дітей до закінчення слідства і прийнятя судом рішення про винуватість підозрюваних. Про це свідчить телефонне опитування, проведене Інститутом проблем управління імені Горшеніна з 17 по 18 жовтня поточного року. На думку більш ніж половини українців (51,1%), звинувачення народних депутатів, які нібито замішані в скандалі навколо «Артека», - це «брудні політичні ігри».

Себто, політична зрілість електорату, загартованого численними виборами, в переважній більшості випадків стримує його від відволікання на брудні схеми. Але. Більшість українців (78,9%) не змінили ставлення як до Блоку Юлії Тимошенко, так і (79,9%) до Партії регіонів, депутати якої першими поширили інформацію про цей скандал. Заявили про те, що ставлення до Партії регіонів у них стало гіршим, тільки 9,6%. Більше того, 3,4% стверджують, що їхнє ставлення до ПР покращилось. Виходить, наш народ мудрий, але добрий – ладен пробачити своїм кумирам від політики багато чого.

Мабуть, для цих останніх 3,4% виступив з заявою народний депутат від фракції БЮТ Сергій Соболєв.

«Я знайшов документ, - сказав він пресі, - що проливає світло на те, кому вигідно було роздмухувати скандал в «Артеці» замість того, щоб розслідувати факти інциденту. Я маю на увазі заяву Григорія Омельченка (що пролунала в стінах ВР) стосовно наявності третьої судимості в пана Януковича про нібито зґвалтування жінки і жорстоке побиття її групою осіб. Ця інформація була надана Верховній Раді і Генпрокуратурі з приводу розслідування цих фактів, однак ніякого розслідування не існує, і тому хотів би зараз зачитати депутатське звернення, яке пролунало від Григорія Омельченка у стінах Верховної Ради».

«У міліцейських документах зазначається, що Віктор Янукович організував в Єнакієвому зграю бандитів і видирав у жінок сумки та «по-живому» видирав із вух у дівчат сережки вартістю 10 карбованців», - заявив депутат, підкресливши, що фракція БЮТ звертається до Генеральної прокуратури з проханням негайно перевірити цю інформацію.

«І щоб вона не загубилася, я ініціював направлення п’яти листів, в тому числі й пану Януковичу як голові фракції Партії регіонів, із проханням направити свої кандидатури до тимчасової слідчої комісії за фактами, що були оприлюднені Григорієм Омельченком з трибуни ВР», - додав Соболєв, поставивши крапку: «Такі листі вже відправлені, а регламент вимагає 5-денного розгляду справи. І незалежно від того, чи буде фракція направляти своїх представників, така комісія буде створена автоматично».

Звичайно, заява пана Соболєва виглядає таким собі зведенням рахунків. Особливо елегантно виглядає повернення у викривальне русло нашого недолугого «комісара Каттані» - Григорія Омельченка.

Й тут можна скільки завгодно вправлятися в іронії. Порівняти, скажімо, Григорія Омеляновича з цар-пушкою, з котрої ніхто ніколи не стріляв, й з цар-дзвоном, в котрий ніколи ніхто не дзвонив. Але в тому-то й справа, що «цар-дзвони» українських президентських перегонів роздзвонилися, немов на свято.

І ніхто не каже, що їх поголос має врешті-решт стихнути, немов луна гаєм. Не має, якщо в оприлюдненій проблемі є зерно правди. Відділити його від пороху надуманих нашарувань – справа слідства. А винні, якщо вони є в скандалі навколо «Артеку» - мають сидіти. І коли винний Віктор Федорович у тому, в чому звинувачує його Григорій Омелянович – то має нести відповідальність. Так само, як має нести відповідальність Омельченко, коли його звинувачення супроти такого шановного пана виявляться неправдою.

Що не кажіть, а в з’ясуванні стосунків політичних опонентів є своя правда. Он, у кримінальній справі проти колишнього народного депутата Віктора Лозинського, обвинуваченого у вбивстві жителя Кіровоградської області Валерія Олійника, затримано і взято під варту ще двох осіб – колишнього першого заступника начальника, начальника карного розшуку Голованівського райвідділу міліції, який за викликом виїжджав на місце вбивства, а також слідчого райвідділу, який порушував кримінальну справу проти покійного.

Чим більше буде покарано злочинців, тим менше буде злочинців. Чим менше буде злочинців, тим менше злочинців претендуватиме в майбутньому на посаду президента. І пошуки компромату політичними опонентами зійдуть нанівець. І Українець вибиратиме серед кращих, а не серед тих, хто краще замаскувався, чи в кого вчасно зняли судимість.

Олег Марущак (Центр оперативного журналістського реагувания)