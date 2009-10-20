Україна вперше бере участь у виставці мас-медіа в Тегерані

Українські засоби масової інформації вперше беруть участь у XVI Міжнародній виставці преси та інформаційних агентств в Ісламській Республіці Іран.

Як передає кореспондент УНІАН, виставка урочисто відкрилася сьогодні в Тегерані виступом міністра культури, преси та інформації Ірану Мохамада ХОСЕЙНІ.

На виставку прибули понад 600 учасників з 34 країн світу. Україну представляють інформаційне агентство УНІАН та журнал Міністерства закордонних справ України «Зовнішні справи».

Український павільйон – один із найбільших на виставці – облаштовано за участі Посольства України в Ірані. В ньому розгорнуто фотовиставку УНІАН «Обличчя України», експонуються номери найпопулярніших українських газет та журналів, книги та альбоми про Україну, державна символіка. До уваги відвідувачів українського павільйону також – комп’ютерні презентації.