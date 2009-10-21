У зіткненні Мерседеса і «п'ятірки» загинуло троє людей

У Харківській області вчора ввечері на автодорозі Харків-Зміїв сталося зіткнення автомобілів “ВАЗ-2105” та “Mercedes-benz 108D”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів автомобіля “ВАЗ” (особа одного з них поки що невідома) від отриманих травм загинули на місці події, а водій автомобіля “Mercedes” з тілесними ушкодженнями госпіталізований до 4-ї лікарні м. Харків.

Обставини автопригоди наразі з`ясовуються.