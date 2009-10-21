Іномарка виїхала на тротуар і збила чотирьох школярів

У Миколаєві сьогодні вранці автомобіль "БМВ" виїхав на тротуар і збив чотирьох школярів.

Як повідомляє «Магнолія-ТБ» з посиланням на прес-службу Управління ДАІ ГУ МВС в Миколаївській області, аварія сталася о 7.40 ранку на нерегульованому перехресті вулиць Софіївській і Слов`янській.

21-річний водій "БМВ 530" їхав вулицею Софіївською убік Тухачевського. Виїхавши на перетин вулиць, водій через туман не зорієнтувався в дорожній обстановці й вилетів на тротуар. В цей час по тротуару йшла до школи група дітей.

В результаті ДТП чотирьох дітей з численними травмами відвезли до лікарні. Пізніше двох з них, брата і сестру, відпустили на лікування додому.