Батько семикласника побив школяра, завуча і директора школи

Батько учня сьомого класу однієї з одеських шкіл побив його однокласника, завуча і директора цього навчального закладу.

Як сьогодні повідомив УНІАН керівник Центру громадських зв`язків Управління МВС України в Одеській області Володимир ШАБЛІЄНКО, «обставини небезпечного конфлікту вивчаються співробітниками Хаджибейського відділення Суворовського РВВС Одеси на предмет порушення кримінальної справи за фактом хуліганства, згідно з ознаками ст.296 Кримінального кодексу України».

Двоє однокласників посварилися і побилися. Після цього побитий семикласник зателефонував своєму батькові і поскаржився на свого товариша. Батько приїхав і почав бити кривдника свого сина. Директор і завуч школи спробували вступатися за нього, але батько побив і їх.

Причому, за словами очевидців-старшокласників, кілька підлеглих батька семикласника, які прибули після бійки до школи, намагалися залякати свідків конфлікту, погрожуючи їм фізичною розправою.

У свою чергу, винуватець побиття педагогів заявляє, що намагався з`ясувати причину бійки між своїм сином і його однокласником. Інцидент стався через те, що з’ясуванню причин конфлікту між дітьми завадили директор і завуч школи.