Громадська організація вимагає припинити дискримінацію чоловіків

Міжнародний союз мужніх татусів вимагає встановити в Україні кримінальну відповідальність за дискредитацію татусів за статевою ознакою.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив засновник Міжнародного союзу мужніх татусів Євген КОНОВАЛОВ.

За його словами, це одна з вимог мітингу, який відбудеться 22 жовтня з 11.30 до 12.30 на Майдані Незалежності у Києві під гаслом: “Припинити дискримінацію татусів за статевою ознакою!”.

Є.КОНОВАЛОВ зауважив, що в органах опіки та піклування, інших органах влади та у судах України має місце дискримінація батьків за статевою ознакою, порушення гендерної рівності. “У нас в судах і досі вважають, що не важливо, що мати пиячить чи наркоманка, веде аморальний спосіб життя – вона народила, вона мати, потрібно їй дати ще один шанс”, - сказав він.

У ході прес-конференції наводились конкретні приклади неправомірних рішень суду щодо опікунства дітей.

За словами Є.КОНОВАЛОВА, союз планує передати Президенту України та депутатам Верховної Ради лист з вимогами і конкретними пропозиціями про покращення законодавства щодо розвитку сім’ї, пропозиції щодо змін Конституції, у т.ч. виборчого процесу.

Зокрема, пропонується внести зміни до законодавства щодо встановлення кримінальної відповідальності для суддів, які виносять завідомо неправомірні рішення. Міжнародний союз мужніх татусів пропонує додати до Кримінального кодексу України положення, відповідно до якого викрадення дітей батьками слід вважати злочином, свавіллям дорослих, наругою над особистістю дитини, порушенням прав дитини, і передбачити карну відповідальність за викрадення дітей.

У листі пропонується законодавчо забезпечити надання батьку двотижневої оплачуваної декретної відпустки з наступного дня після народження дитини разом із декретною відпусткою матері, а також заснувати День тата з метою відродження татусевого виховання в сім’ях, а також заснувати звання “Мужній тато” нарівні зі званням “Мати-героїня”.