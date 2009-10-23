У зіткненні BMW і Славути загинуло шестеро, серед них - немовля

Вчора о 17.25 у Луганській області на автодорозі Знам`янка-Луганськ-Ізварине сталось зіткнення автомобілів “BMW 525I” та “ЗАЗ 110307-42”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП обидва водії і четверо пасажирів автомобіля “ЗАЗ” від отриманих травм загинули, а троє пасажирів автомобіля “BMW” отримали тілесні ушкодження. Серед загиблих - сімейна пара та їхня новонароджена дитина.