У зіткненні BMW і Славути загинуло шестеро, серед них - немовля
11:33, 23 жовтня 2009Разное
3499 0
ДТП у Луганській області
Вчора о 17.25 у Луганській області на автодорозі Знам`янка-Луганськ-Ізварине сталось зіткнення автомобілів “BMW 525I” та “ЗАЗ 110307-42”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП обидва водії і четверо пасажирів автомобіля “ЗАЗ” від отриманих травм загинули, а троє пасажирів автомобіля “BMW” отримали тілесні ушкодження. Серед загиблих - сімейна пара та їхня новонароджена дитина.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter