Україні готовий давати кредити Китай?

Китай дуже зацікавлений у високотехнологічних розробках України та готовий надавати нам кредити. Про це в інтерв’ю “Лівому берегу” повідомив Надзвичайний та Повноважний посол України КНР Юрій КОСТЕНКО.

За його словами, “сьогодні наші відносини переживають момент взаємного притягання. Є взаємне бажання активно співпрацювати. Для України Великий Китай з його колосальним ринком і економічними можливостями справді є одним із варіантів розбудови державності. Китай перетворився на експортера №1 у світі, обігнавши в цьому році ФРН. Протягом першого півріччя цього року ВВП країни збільшилося майже на 8 %. Усе це говорить, що навіть в умовах фінансової кризи країна переживає „бум”. Для України економічна співпраця – це можливість отримання тих коштів, які потрібні для виживання деяких напрямків нашої економіки”.

Як зауважив дипломат, “китайці дуже зацікавлені у високотехнологічних розробках, які, на щастя, ще існують в Україні з часів СРСР. Це космічна промисловість, авіапромисловість, військово-технічне співробітництво – тут уже є напрацювання, і це нас зближує. Важливим напрямком є сільське господарство. Китай – найбільший у світі виробник зерна. Ми теж позиціонуємо себе як вагома держава на зерновому ринку, а їх цікавить не наше зерно, але наші техніка і технології вирощування зернових, біотехнології”.

На запитання журналіста, чи правда, що Китай готовий надавати нам кредити без жодних політичних умов, Ю.КОСТЕНКО сказав: “Вони готові давати кредити. Зокрема, відомо про бажання китайців інвестувати в будівництво метро в Дніпропетровську – це мільярди доларів! Відомо про створення інфраструктури в м. Києві, у будівництві нової Окружної дороги. Це також багатомільярдний кредит”.

“Щодо вашого питання про політичні вимоги. Якщо продовжувати думку Володимира ГОРБУЛІНА (що Китай може бути „третьою силою” в гарантуванні національної безпеки України на противагу Росії і США – УНІАН), то для того, щоб був політичний інтерес, треба мати певні аргументи. Сьогодні Китай спостерігає за нами як сторонній спостерігач... Одним із аргументів на користь України можуть стати великі інвестиції – щоб було що захищати. Жодних політичних умов Китай, на відміну від Росії, не ставитиме. Але спочатку нам треба підняти рівень китайської мотивації настільки, щоб вони були готові інвестувати в Україну. І їм потрібні гарантії уряду”.