200 осіб загинули від вибуху на нафтопроводі в Нігерії (5 фото)

Щонайменше 200 осіб загинули внаслідок вибуху на трубопроводі в діловій столиці Нігерії Лагосі, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Співробітники Червоного Хреста у країні побоюються, що жертв буде ще більше.

Вибух стався, коли сотні людей набирали у пластикові каністри нафту, що лилася з отвору, який зробили у трубі злодії.

У травні цього року внаслідок аналогічного вибуху загинуло 150 осіб.

Всього за останні десять років в результаті подібних вибухів у Нігерії загинуло близько 2 тисяч осіб.

Фото AP і AFP