200 осіб загинули від вибуху на нафтопроводі в Нігерії (5 фото)
23:43, 26 грудня 2006Разное
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Кількість жертв, ймовірно, зросте
Щонайменше 200 осіб загинули внаслідок вибуху на трубопроводі в діловій столиці Нігерії Лагосі, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Співробітники Червоного Хреста у країні побоюються, що жертв буде ще більше.
Вибух стався, коли сотні людей набирали у пластикові каністри нафту, що лилася з отвору, який зробили у трубі злодії.
У травні цього року внаслідок аналогічного вибуху загинуло 150 осіб.
Всього за останні десять років в результаті подібних вибухів у Нігерії загинуло близько 2 тисяч осіб.
Фото AP і AFP
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