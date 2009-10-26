Засновник фестивалю борщу планує видати кращі рецепти

Фестиваль борщу відбувся в місті Христинівка Черкаської області. Фестиваль було приурочено відкриттю в місті пам’ятника герою національно-визвольного руху Івану Гонті. В рамках свята були влаштовані шоу-змагання з приготування борщу між командою медиків та командою депутатів Христинівської міської ради.

Як розповів кореспонденту УНІАН засновник "Фестивалю борщу" Юрась КРАСЮК, борщ готували в двох 100-літрових казанах, які виготовив спеціально для фестивалю Смілянський машинобудівний завод "Сміламаш". Команди готували власний тип борщу за особливим рецептом. Кулінарній команді медиків вдалося здолати команду депутатів та отримати визнання журі та всіх гостей свята. По завершенню змагання більш як 800 гостей свята змогли скуштувати щойно звареного борщу.

Як розповів Ю.КРАСЮК, він збирає найкращі та рідкісні рецепти борщу, які згодом планується видати окремою збіркою. Цього року 14 жовтня на Покрову Всеукраїнський "Фестиваль борщу" був внесений до Книги рекордів України за рекорд з приготування найбільшої кількості борщу – 700 літрів.