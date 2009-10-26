В австрійському супермаркеті можна купити квиток до космосу

В Австрії в звичайному супермаркеті можна придбати путівку на політ у космос. Як повідомило агентство dpa, незвичайну послугу своїм покупцям пропонує мережа супермаркетів-дискаунтерів Penny, що належить торговому концерну Rewe Group.

Квитки за ціною "всього лише" 210 тисяч євро надійшли в продаж 22 жовтня. Таким чином, у клієнтів супермаркету з`явилася можливість вирушити в туристичну поїздку в космос на ракетоплані XP компанії Rocketplane Global.

Регулярні комерційні польоти в космос Rocketplane Global має намір почати з кінця 2011 року. Старт туристичних рейсів на навколоземну орбіту здійснюватиметься з космодрому в американському штаті Оклахома. На інтернет-сторінці цієї компанії, зауважує Deutsche Welle, квиток можна придбати ще дешевше, ніж у супермаркеті Penny: всього за 170 тисяч євро в перерахунку на загальноєвропейську валюту.

Утім, в супермаркетах Penny вартість квитка включає й інші послуги. "Ми, наприклад, пропонуємо політ бізнес-класом до Оклахоми", - повідомив у Відні глава компанії Rewe Austria Touristik GMBH Мартін Фаст. Крім того, як зазначає онлайн-видання bild.de, у супермаркеті існує так звана гарантія найвигіднішої ціни, тобто у разі, якщо клієнт супермаркету знайде де-небудь політ у космос за вигіднішою ціною, йому повернуть різницю.

Космічним туристам пропонується піднятися на борту ракетоплана на висоту 117 тисяч метрів і провести в невагомості від п`яти до десяти хвилин. Перед польотом мандрівники повинні пройти спеціальну п`ятиденну підготовку.