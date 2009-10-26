Мікроавтобус протаранив воза - одна людина загинула

Під час дорожньо-транспортної пригоди у Мостиському районі Львівської області загинув пасажир гужового воза, важко травмовано їздового.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської ОДА, 24 жовтня у селі Твіржа Мостиського району водій приватного мікроавтобуса "Рено" скоїв наїзд на гужову підводу, яка рухалась у попутному напрямку. Внаслідок ДТП пасажир воза загинув, а візника з переломами двох ніг госпіталізовано в лікарню.

За повідомленням Управління з питань надзвичайних ситуацій, цієї ж доби на території області було зареєстровано ще два смертельні випадки внаслідок ДТП.

У с. Пісочна Миколаївського району водій легкового автомобіля "Мерседес-Бенц" скоїв наїзд на пішохода, який помер на місці події.

Інша автопригода трапилося поблизу с. Межиріччя Сокальського району - водій легкового автомобіля "Деу-Нексіа" не впорався з керуванням та в`їхав в дерево. Внаслідок події водій автомобіля загинув на місці.