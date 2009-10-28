Учені вивели формулу щасливого шлюбу

Британські учені стверджують, що секрет успішного шлюбу для чоловіка - це дружина, яка перевершує чоловіка за інтелектом і молодша за нього на п`ять років, передає Бі-бі-сі.

Такі союзи мають більше шансів на довголіття, особливо якщо жоден з подружжя не був розлучений, робить висновок група учених з британського університету міста Бат. Робота була опублікована в журналі European Journal of Operational Research.

У дослідженні взяли участь більше 1,5 тис. пар. Виявилось, що якщо дружина старша за чоловіка на три роки і більше, їхні шанси на розлучення в три рази вищі, ніж якби вони були одного віку. У зворотному випадку - якщо чоловік старший за дружину - у них більше шансів на довге подружнє життя.

Найбільшу вірогідність прожити довго і щасливо мають пари, в яких дружина набагато освіченіша за чоловіка. У тих, хто не пережив розлучення, шанси на довге подружнє життя значно вищі. Але союзи, де тільки один з подружжя був розлучений, набагато стабільніші, ніж ті, в яких обидвоє пройшли через розлучення.

Керівник дослідницької групи доктор Еммануэль Фрагньєре і його колеги кажуть, що чоловіки і жінки підбирають собі партнерів на основі "кохання, фізичної привабливості, схожих смаків, поглядів і загальних цінностей". Разом з тим, за оцінками учених, якщо при виборі другої половини прийматимуться до уваги такі об`єктивні чинники, як вік, освіта і соціальне походження, то "можна зменшити кількість розлучень".

РБК