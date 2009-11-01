У зіткненні Волги та Шевроле загинули троє людей
11:27, 01 листопада 2009Разное
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Усього за добу зареєстровано 103 ДТП
Вчора о 16.10 поблизу села Соколівське Кіровоградської області внаслідок зіткнення легкових автомобілів «Волга» і „Шевроле-Авео” загинули троє людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, ще четверо з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані до обласної лікарні.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Усього за добу на території України зареєстровано 103 ДТП, у яких загинули 24 і травмовані 129 людей.
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