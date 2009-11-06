Три ведмедиці облисіли в зоопарку Лейпціга - учені шоковані (фото)

Ведмеді в зоопарку міста Лейпціг на сході Німеччини несподівано втратили волосяний покрив, і фахівці поняття не мають, чому це сталося, передає ВВС.

Три очкові ведмедиці знаходяться зараз на різних стадіях облисіння; та, у кого ситуація найбільш плачевна, залишилася абсолютно без волосся.

Всі троє - Долорес, Біанка і Лоліта - страждають ще й від постійного свербіння, так що доглядачам доводиться змащувати тваринам шкіру.

Перші симптоми з`явилися близько двох років тому, проте, за словами куратора Герда Ноєтцхольда, схожа проблема існує в багатьох інших зоопарках.

"Ця проблема з очковими ведмедями характерна не тільки для Лейпціга, - сказав він в інтерв`ю Бі-бі-сі. - В інших зоопарках Європи та інших регіонів та сама проблема. І тут у нас вже якийсь час працює міжнародна група ветеринарів".

А Джерад Баарс, директор Міжнародного ведмежого фонду, каже, що ніколи нічого подібного не бачив: "Я не міг повірити, що це ведмеді, хоча працюю з ведмедями все своє життя".

Природний регіон проживання - південноамериканські Анди: Еквадор, Перу, північ Болівії, і Джерар Баарс вважає, що в цьому може критися одна з причин дивного феномена. "Я би припустив, що роль відіграють як режим харчування, так і клімат, - говорить фахівець, - бо це тропічні тварини, а ми перемістили їх у свій клімат".

Зараз Баарс закликає керівництво лейпцігського зоопарку вжити особливих заходів зважаючи на швидке настання зими. "Ведмедів потрібно тримати в приміщенні, потрібно створити імітацію тропічного клімату з високою температурою, вологістю, а на підлозі має бути багато соломи", - рекомендує експерт.

Все життя гірських ведмедів - їх поведінка і дієта - побудоване за розкладом, продиктованим сезонними кліматичними змінами, додає він, "а ми в зоопарках не дуже успішно імітуємо зміну пір року в природних умовах".