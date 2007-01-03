Шумахер купив одну з найдорожчих машин у світі (фото)

Семикратний чемпіон світу у "Формулі-1" німець Міхаель Шумахер, який минулого року завершив спортивну кар`єру, придбав у подарунок на день народження раритетний автомобіль Shelby Cobra Daytona, повідомляє німецьке видання Express.

У 60-х роках минулого століття в світі було зроблено всього шість таких машин, розроблених спеціально для автогонок, точніше, для гонок серії GT, у яких на той час домінувала марка Ferrari. Дизайн кузова для Shelby Cobra Daytona придумав Пітер Брок, а шасі і підвіску спроектував Боб Негштад.

П`ять з цих машин були сконструйовані в Італії, і їх власники давно відомі, а шоста машина була зібрана в США, причому дані про її власника були втрачені на три десятиліття. Історики і колекціонери вважали, що автомобіль втрачений, проте в 2001 році був знайдений в Каліфорнії.

Власником машини була Донна О`Хара, яка покінчила життя самогубством. За права на машину в судовому порядку боролися друг О`Хари, якому автомобіль мав дістатися згідно заповіту, і її мати. Експерти оцінили цю машину в 4 мільйони доларів.

Express не уточнює, власником який саме машини став Міхаель Шумахер – італійської чи американської збірки.

Автолента.ру