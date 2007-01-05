Помер посол України в ОАЕ
14:38, 05 січня 2007Разное
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Причина - погіршення стану здоров’я
Помер Надзвичайний і Повноважний Посол України в Об’єднаних Арабських Еміратах Георгій Ільченко.
Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, Г.Ільченко помер 31 грудня у зв’язку з погіршенням стану здоров’я. 3 січня його було поховано.
Колектив Міністерства закордонних справ висловлює глибоке співчуття рідним та близьким Г.Ільченка.
Г.Ільченко був призначений послом України в ОАЕ 26 червня 2006 року.
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