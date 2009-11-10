Офіцер ВВ витяг з моря епілептика з бетонною плитою
Сам лежить із запаленням легенів
Сьогодні вночі в Одесі патруль внутрішніх військ врятував людину, яка намагалася вчинити самогубство.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Внутрішніх військ МВС України, інцидент стався сьогодні вночі на одному з пірсів одеського пляжу «Ланжерон».
Інформацію про те, що якась жінка кличе на допомогу, патруль отримав від водія автомобіля. В результаті вжитих заходів старший лейтенант внутрішніх військ Дмитро ГОМБАЛ, кинувшись у воду слідом за чоловіком, який одягнув на себе бетонну плиту, витягнув його з води.
Вже на березі у врятованого стався напад епілепсії, під час якого офіцер також вжив заходів щодо припинення нападу.
Сам старший лейтенант отримав запалення легенів й госпіталізований.
Керівництво Внутрішніх військ вживає максимальних заходів для того, щоб він одужав, після чого буде представлений до нагороди.