Офіцер ВВ витяг з моря епілептика з бетонною плитою

Сьогодні вночі в Одесі патруль внутрішніх військ врятував людину, яка намагалася вчинити самогубство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Внутрішніх військ МВС України, інцидент стався сьогодні вночі на одному з пірсів одеського пляжу «Ланжерон».

Інформацію про те, що якась жінка кличе на допомогу, патруль отримав від водія автомобіля. В результаті вжитих заходів старший лейтенант внутрішніх військ Дмитро ГОМБАЛ, кинувшись у воду слідом за чоловіком, який одягнув на себе бетонну плиту, витягнув його з води.

Вже на березі у врятованого стався напад епілепсії, під час якого офіцер також вжив заходів щодо припинення нападу.

Сам старший лейтенант отримав запалення легенів й госпіталізований.

Керівництво Внутрішніх військ вживає максимальних заходів для того, щоб він одужав, після чого буде представлений до нагороди.