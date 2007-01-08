Біля берегів Індонезії знайдено уламки ”Боїнгу”, який розбився 1 січня

В Індонезії на дні моря знайдено фрагменти літака, можливо, це уламки пасажирського "Боїнгу", який розбився 1 січня.

Як передає ІТАР-ТАСС, сьогодні в районі острова Сулавесі мінний тральщик знайшов великі металеві предмети. Вони розкидані по дну на глибині від 500 до майже 2000 метрів. Дістатися до них поки що неможливо. На індонезійських військових кораблях відсутнє необхідне устаткування. Завтра в район пошуків має прибути американське океанографічне судно.

Нагадаємо, на борту Боїнгу перебували близько ста людей. Він здійснював переліт з Яви на Сулавесі.