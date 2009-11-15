Водії платитимуть податок за фактичним пробігом автомобіля

Уряд Нідерландів схвалив новий закон, що визначає порядок оподаткування водіїв, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press. Відповідно до нього, дорожній податок і податок на покупку автомобіля відміняються і замінюються податком виходячи з фактичного пробігу машини за рік.

При цьому ставка податку відрізнятиметься для різних категорій автомашин і становитиме в середньому близько 0,03 євро за 1 км.

Власники важких і великих автомобілів обкладатимуться додатковим податком за їзду в години інтенсивного руху. Дані про перебування машини в дорозі в "години пік" подаватимуть до податкового управління прилади GPS. Громадський транспорт, включаючи таксі, буде звільнений від цього податку.

Фахівці вважають, що від цього закону виграють громадяни, які не є активними водіями. На їх думку, впровадження нової системи оподаткування дасть змогу знизити завантаженість автомобільних доріг країни на 15%, кількість пробок у години найбільш інтенсивного руху зменшиться вдвічі.