Де можна омолодитися на 5 років

Щонайменше на п’ять років помолодшає людина, відвідавши клініку краси, створену на базі Центру естетичної медицини і здоров’я «Медлайф-Рівне». Це перша клініка такого роду у західноукраїнському регіоні, повідомив головний лікар клініки Володимир СУХОМЛИНОВ.

На прес-конференції з нагоди презентації клініки, організованій та проведеній у Рівному агентством УНІАН, В.СУХОМЛИНОВ розповів, що тут працюють висококваліфіковані фахівці, які використовують найсучасніші методики і нову медапаратуру французького виробництва.

Омолодження обличчя та інших частин тіла проходить у фізіологічно вивірені строки за методикою, розробленою у кращих науково-дослідних інститутах Європи. Як повідомив головний лікар закладу, на відміну від традиційних операцій з підтягування, такі медичні послуги набагато комфортніші для організму і приносять ефект уже після одного-двох сеансів. Тривалість процедур та їх кількість підбираються для кожного пацієнта індивідуально. «Триматися» омолоджене обличчя може впродовж 5-7 років, а потім можна утримувати його на такому ж рівні шляхом відвідання клініки через певний час. При цьому фахівці клініки не тільки лікують, але й навчають людей, як берегти природну красу обличчя.

Для постійних клієнтів передбачено суттєві знижки на послуги, обслуговування за всіма можливими формами розрахунку, зокрема, з використанням пластикових карт.

За словами представника ТОВ «Медлайф» Ігоря ГОЛОДА, клініка краси у Рівному за рівнем обладнання нині найсучасніша в Україні, оскільки в аналогічних закладах Києва, Харкова та Дніпропетровська воно вже має кількарічний ресурс використання, а в Рівному – одне з найновіших. При цьому ціни на послуги у рівненській клініці нижчі, ніж у цих містах, за винятком Трускавця. Після прес-конференції її учасники відвідали Клініку краси.