«Тигрицю Путіна» підстрелили браконьєри?

Уссурійська тигриця, на яку нинішній прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН у вересні минулого року одягнув ошийник з радіомаяком, зникла з екранів радарів, повідомляє Associated Press.

За словами представника Всесвітнього фонду дикої природи РФ Володимира КРЕВЕРА, "із середини вересня пристрій не передавав сигналів, що може бути пов`язане як з розрядкою акумулятора і поломкою самого пристрою, так і з діяльністю браконьєрів».

За інформацією фонду, щорік у Росії жертвами браконьєрів стають від 30 до 50 амурських тигрів.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році В.ПУТІН одягнув на шию тигриці, яку тимчасово приспали снодійним, ошийник з радіомаяком. За допомогою цього пристрою користувачі інтернету могли в режимі онлайн стежити за переміщенням звіра в лісах Далекого Сходу.