Чому закінчилася війна з ігровим бізнесом?
Ви часом не помітили, як ущухли розмови про сваволю й незаконність ігрового бізнесу в Києві? Немає вже повідомлень про заарештовані ігрові автомати, про близьке розміщення казино до шкіл, запевнень політиків про те, що всю азартну індустрію буде вивезено за межі Києва...
Ви часом не помітили, як ущухли розмови про сваволю й незаконність ігрового бізнесу в Києві? Немає вже більше повідомлень про заарештовані ігрові автомати, про небезпечно близьке розміщення казино до шкіл, випарувалися запевнення політиків про те, що всю азартну індустрію буде вивезено за межі Києва й розміщено у своєрідному "гетто".
Власники рулеток не особливо й переймалися рейвахом навколо їхнього бізнесу і не мали наміру брати штурмом ігрові автомати, що їх начебто були в них вилучені. Це вилучення нагадувало випадок з "Мерседесом", "конфіскованим" за житлово-комунальні борги в Донецьку. І "Мерседес", як з’ясувалося, був узятий напрокат у салоні, і "боржник" був однокласником начальника жеку, який улаштував собі таким чином загальноукраїнський піар. Ігровий картель вирішив справу на свою користь просто: суд ухвалив позитивне рішення, скасувавши ілюзорні потуги київських депутатів щось там зрегулювати. Про подальшу апеляцію так само не чутно, як і про подальший конфіскат незаконно розміщених автоматів. Але якщо судовий процес матиме продовження, то в кого є сумнів, що суб’єкти ігрового бізнесу знайдуть і надалі переконливі аргументи, щоб довести слугам Феміди: казино та автомати біля кожної станції метро, біля шкіл і дитячих садків – це на користь кожному киянинові?
У передмісті ситуація ще простіша – там на суди не витрачаються, а депутатів та чиновників з їхніми інструкціями, прийнятими у фарватері загальноукраїнської імітації боротьби з незаконним розміщенням ігрового бізнесу, просто посилають у відомому напрямі. У Вишневому під Києвом сто двадцять ігрових автоматів – і на жоден з них офіційного дозволу. Заступник міського голови на останній сесії бідкався з трибуни депутатам, як він ходив з комісією по "точках" і показував власникам салонів-кафе-ресторанів рішення міськради про незаконність розміщення ігрових автоматів. Але розмова була коротка – комісіантам без зайвих церемоній указували на двері. За останній місяць кількість автоматів у містечку зросла ще на десять відсотків. Місцеві ріелтори підтвердили, що 2006 року дві квартири були продані за ігрові борги.
До Росії ми ставимося критично і десь навіть упереджено, але можна не сумніватися – до 1 липня 2009 року, у відповідності до закону, внесеного самодержцем Путіним у Думу і нею проголосованим у двох читаннях, весь ігровий бізнес має передислокуватися в чотири порівняно незаселені зони. Вони визначені на територіях Приморського та Алтайського країв, Калінінградської області та на межі Ростовської області та Кубані. Такі собі російські Атлантік-Сіті та Лас-Вегас
У нас же ігровий бізнес спіткала та сама доля, що чекала на бандитів “у тюрмах” та на бізнес, відокремлений від влади.
Станіслав Голубенко, м. Київ