Чому закінчилася війна з ігровим бізнесом?

Ви часом не помітили, як ущухли розмови про сваволю й незаконність ігрового бізнесу в Києві? Немає вже більше повідомлень про заарештовані ігрові автомати, про небезпечно близьке розміщення казино до шкіл, випарувалися запевнення політиків про те, що всю азартну індустрію буде вивезено за межі Києва й розміщено у своєрідному "гетто".

Власники рулеток не особливо й переймалися рейвахом навколо їхнього бізнесу і не мали наміру брати штурмом ігрові автомати, що їх начебто були в них вилучені. Це вилучення нагадувало випадок з "Мерседесом", "конфіскованим" за житлово-комунальні борги в Донецьку. І "Мерседес", як з’ясувалося, був узятий напрокат у салоні, і "боржник" був однокласником начальника жеку, який улаштував собі таким чином загальноукраїнський піар. Ігровий картель вирішив справу на свою користь просто: суд ухвалив позитивне рішення, скасувавши ілюзорні потуги київських депутатів щось там зрегулювати. Про подальшу апеляцію так само не чутно, як і про подальший конфіскат незаконно розміщених автоматів. Але якщо судовий процес матиме продовження, то в кого є сумнів, що суб’єкти ігрового бізнесу знайдуть і надалі переконливі аргументи, щоб довести слугам Феміди: казино та автомати біля кожної станції метро, біля шкіл і дитячих садків – це на користь кожному киянинові?

У передмісті ситуація ще простіша – там на суди не витрачаються, а депутатів та чиновників з їхніми інструкціями, прийнятими у фарватері загальноукраїнської імітації боротьби з незаконним розміщенням ігрового бізнесу, просто посилають у відомому напрямі. У Вишневому під Києвом сто двадцять ігрових автоматів – і на жоден з них офіційного дозволу. Заступник міського голови на останній сесії бідкався з трибуни депутатам, як він ходив з комісією по "точках" і показував власникам салонів-кафе-ресторанів рішення міськради про незаконність розміщення ігрових автоматів. Але розмова була коротка – комісіантам без зайвих церемоній указували на двері. За останній місяць кількість автоматів у містечку зросла ще на десять відсотків. Місцеві ріелтори підтвердили, що 2006 року дві квартири були продані за ігрові борги.

До Росії ми ставимося критично і десь навіть упереджено, але можна не сумніватися – до 1 липня 2009 року, у відповідності до закону, внесеного самодержцем Путіним у Думу і нею проголосованим у двох читаннях, весь ігровий бізнес має передислокуватися в чотири порівняно незаселені зони. Вони визначені на територіях Приморського та Алтайського країв, Калінінградської області та на межі Ростовської області та Кубані. Такі собі російські Атлантік-Сіті та Лас-Вегас

У нас же ігровий бізнес спіткала та сама доля, що чекала на бандитів “у тюрмах” та на бізнес, відокремлений від влади.

Станіслав Голубенко, м. Київ