Кабмін повторно дозволив китайський кредит на автівки для інвалідів

Кабінет Міністрів України своєю постановою повторно дозволив державному промисловому об`єднанню «Укрпротез» залучити кредит під державні гарантії в розмірі до 400 млн. дол. у Експортно-імпортного банку Китаю та Банку розвитку Китаю на реалізацію інвестиційного проекту з виробництва автомобілів для інвалідів.

Відповідну постанову №1270 від 26 листопада 2009 року оприлюднено на сайті уряду.

Кабмін визначив ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" (ЗАЗ) відповідальним за виробництво, переобладнання для ручного управління автомобілів за ціною не вище ринкової (для базової моделі) для реалізації інвестиційного проекту за участю китайської "Чері Автомобайл Ко" (Chery Automobile Co).

Нагадаємо, що дію аналогічної постанови уряду №1145 від 29 жовтня 2009 року було припинено Указом Президента Віктора ЮЩЕНКА №966/2009 від 25 листопада ц.р. Своє рішення В.ЮЩЕНКО мотивував тим, що даним рішенням уряд порушує Закон «Про Державний бюджет на 2009 рік», яким встановлено, що в 2009 році державні гарантії надаються Кабінетом Міністрів України в обсязі, що не перевищує 37 млрд. грн.

«Після ухвалення вказаних рішень Кабінет Міністрів України узяв зобов`язання щодо надання державних гарантій за кредитами на суму понад 60 млрд. грн., що істотно перевищує обсяг гарантій, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», – сказано в Указі Президента.