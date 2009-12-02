На Чернігівщині росіянин збив жінку і намагався втекти за кордон

Співробітники Державної прикордонної служби затримали росіянина, який у Городні Чернігівської області, перебуваючи за кермом автомобіля «ВАЗ», на смерть збив велосипедистку.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, про ДТП співробітники ДАІ МВС одразу поінформували Чернігівський прикордонний загін. Уже через кілька хвилин персонал підрозділів охорони кордону і пунктів пропуску був зорієнтований на виявлення машини з характерними ознаками аварії.

За 20 хвилин після отримання інформації, близько 20.20 1 грудня, наряд по контролю за режимом пункту пропуску «Сеньківка» повідомив старшого зміни про підозрілий «ВАЗ» російської реєстрації. Хоча водій машини, 48-річний житель Московської області, заперечував можливість наїзду на велосипедистку, прикордонники поінформували про нього співробітників ДАІ.

Після огляду легковика фахівці Городнянського відділу ДАІ у Чернігівської області встановили, що саме ним було збито жінку. Після цього водія передали міліціонерам.