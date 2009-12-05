Букмекери стверджують, що лотерея «Спортліга» порушує закон

Букмекери стверджують, що оператор державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» при проведенні лотереї «Спортліга» порушує закон про заборону грального бізнесу, оскільки умови лотереї відповідають умовам прийому букмекерських ставок.

Про це заявила на прес-конференції в УНІАН президент Асоціації букмекерів України Ольга ЗІНЧЕНКО.

За її словами, у формуванні виграшу присутні сума ставки і коефіцієнт виграшу, що відповідає букмекерським умовам прийому ставок.

Представник букмекерів також зазначила, що, згідно із законодавством, лотереї передбачають випадковість розіграшу, чого неможливо добитися під час проведення лотереї «Спортліга» згідно із певними коефіцієнтами.

Асоціація букмекерів стверджує, що на сьогоднішній день помилковість заборони діяльності букмекерів, прописаної в законі про заборону грального бізнесу, визнав його автор – народний депутат України Валерій ПИСАРЕНКО. За словами О.ЗІНЧЕНКО, депутат звернувся до Міністерства фінансів з проханням провести розслідування щодо діяльності лотерейного оператора «М.С.Л.» і, якщо буде доведено, що його діяльність не відповідає умовам, вилучити у нього ліцензію на право проведення лотерейної діяльності.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Цей закон діє до ухвалення спеціального законодавства, що передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.

Кабінет міністрів України впродовж трьох місяців з дня набуття чинності цього закону зобов`язаний був розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про діяльність щодо організації та проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах.

13 липня ц.р. прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО визнала, що законодавча заборона грального бізнесу призвела до тінізації цієї сфери діяльності.

Раніше проект концепції законопроекту про гральний бізнес було розроблено Міністерством фінансів, аналогічний законопроект розробив Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва, проте жоден із них досі не подано на розгляд Верховної Ради.