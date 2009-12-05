У Києві на Майдані Незалежності відкрили льодову ковзанку
15:23, 05 грудня 2009Разное
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Працюватиме до 15 березня
Сьогодні на Майдані Незалежності Києва урочисто відкрито тимчасову льодову ковзанку.
Як повідомили УНІАН у прес-служба Київської міської державної адміністрації, столична ковзанка на Майдані Незалежності займає площу 540 кв.м. Вона працюватиме до 15 березня 2010 року, щодня з 8.00 години ранку до 23.00 години вечора.
Під час кожного сеансу на ковзанці зможуть одночасно перебувати до 90 ковзанярів.
Для вихованців шкіл-інтернатів, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених та з багатодітних сімей будуть надаватись квитки на безкоштовне відвідування ковзанки.
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