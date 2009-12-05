У Києві на Майдані Незалежності відкрили льодову ковзанку

Сьогодні на Майдані Незалежності Києва урочисто відкрито тимчасову льодову ковзанку.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Київської міської державної адміністрації, столична ковзанка на Майдані Незалежності займає площу 540 кв.м. Вона працюватиме до 15 березня 2010 року, щодня з 8.00 години ранку до 23.00 години вечора.

Під час кожного сеансу на ковзанці зможуть одночасно перебувати до 90 ковзанярів.

Для вихованців шкіл-інтернатів, дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених та з багатодітних сімей будуть надаватись квитки на безкоштовне відвідування ковзанки.