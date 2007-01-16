У Криму зіткнулися два КамАЗи: загинув водій

У Криму сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів КамАЗ, у результаті якої загинув водій однієї з вантажівок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Державтоінспекції Криму, аварія сталася вчора о 22.05 на автодорозі Красноперекопськ-Сімферополь.

КамАЗ-55102, за кермом якого перебував 39-річний житель Одеської області, врізався в КамАЗ-5320 з причепом, що рухався по зустрічній смузі. У результаті ДТП загинув водій вантажівки з Одеської області. Водій КамАЗу з причепом - житель Красноперекопська, 1965 року народження - в аварії не постраждав.

За даними ДАІ Криму, всього за минулу добу на території автономії сталося 5 ДТП, в яких одна людина загинула і четверо людей травмовано.