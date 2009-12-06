Ліонелю Мессі вручили "Золотий м'яч" (фото)

Футболістові іспанської "Барселони" та збірної Аргентини Ліонелю Мессі вручили "Золотий м`яч", повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Goal.com.

Про те, що Мессі став володарем призу кращому гравцеві року, було оголошено 1 грудня, а в неділю аргентинець одержав нагороду на спеціальній церемонії у Франції.

Лауреат відзначив заслуги товаришів по команді, які, за словами Мессі, допомогли йому здобути нагороду. "Я присвячую "Золотий м`яч" своїм одноклубникам і хочу розділити цей трофей з ними, - заявив аргентинець. - Також хочу подякувати сім`ї, друзям, своїм братам".

Мессі висловив надію, що це не остання така нагорода в його кар`єрі.

"Сподіваюся, що зможу виграти "Золотий м`яч" знову, це було б здорово. Але це залежатиме від того, наскільки добре мені вдасться виступити з "Барселоною" і зі збірною Аргентини", - сказав футболіст.

Засновником престижного щорічного призу є французький тижневик France Football.