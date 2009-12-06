Податківці виявили гральні автомати в одній з громадських організації

Працівники податкової міліції Буковини виявили в одній з громадських організацій 15 прихованих гральних автоматів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі ДПА в Чернівецькій області, під час перевірок щодо дотримання вимог закону про заборону грального бізнесу в Україні, податківці виявили 15 прихованих в робочому стані «одноруких бандитів» у приміщенні однієї з громадських організацій у районному центрі Глибока.

Власник грального спорядження не міг надати жодних документів щодо його походження. До з’ясування усіх обставин, вилучено заборонені ігрові автомати, вартість яких склала 360 тисяч гривень.