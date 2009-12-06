Податківці виявили гральні автомати в одній з громадських організації
22:21, 06 грудня 2009Разное
1486 0
Повідомлення з Буковини
Працівники податкової міліції Буковини виявили в одній з громадських організацій 15 прихованих гральних автоматів.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі ДПА в Чернівецькій області, під час перевірок щодо дотримання вимог закону про заборону грального бізнесу в Україні, податківці виявили 15 прихованих в робочому стані «одноруких бандитів» у приміщенні однієї з громадських організацій у районному центрі Глибока.
Власник грального спорядження не міг надати жодних документів щодо його походження. До з’ясування усіх обставин, вилучено заборонені ігрові автомати, вартість яких склала 360 тисяч гривень.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter