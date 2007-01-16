Кушнарьову видалили нирку

Одному з лідерів Партії регіонів Євгену КУШНАРЬОВУ внаслідок вогнепального поранення видалили 40 см кишечнику і одну нирку, яка була роздрібнена кулею, інша нирка знаходиться в тяжкому стані.

Про це повідомляє «Українська правда».

Під час операції, яка триває понад 5 годин, вдалося підняти тиск постраждалого, і він становить 90 на 140.

В той же час за інформацією телеканалу "Інтер" стан Є.КУШНАРЬОВА погіршився, тиск впав до критичного рівня. Депутату було зроблено пряме переливання крові, але це не дало позитивного ефекту.

Також наводяться слова керівника управління з питань взаємодії з правоохоронними органами Харківської облдержадміністрації Олександра НЕЧИПОРЕНКА, який розповів, що Є.КУШНАРЬОВА поранив один з його друзів – заступник директора одного з харківських заводів - в спину.

Як повідомляється, Є.КУШНАРЬОВ з товаришами полювали на кабана, але коли, перебуваючи в машині, вони побачили вовка, вискочили з авта і почали стріляти. Випадкова куля потрапила в Є.КУШНАРЬОВА.

Ізюмська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справі, в якій інцидент кваліфікується як "нещасний випадок".