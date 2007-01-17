У Миколаєві „швидка” зіткнулася з КамАЗом: постраждало троє осіб

У Миколаєві автомобіль швидкої медичної допомоги „УАЗ” при виконанні повороту зіткнувся з вантажівкою „КамАЗ” із причепом.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в легковику було травмовано троє осіб, із них двох одразу доправили до лікарні.

48-річний водій опинився затиснутим у деформованому салоні авто, якого за допомогою спецобладнання вилучили рятувальники МНС, та у стані середнього ступеня тяжкості передали лікарям.