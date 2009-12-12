Зіткнулися "жигулі" та трейлер з газовою цистерною

У Криму внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажним загинула одна людина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, інформація про аварію на 265-му кілометрі траси Херсон - Джанкой - Феодосія - Керч надійшла у п`ятницю ввечері.

«Водій автомобіля «ВАЗ-2102» порушив правила проїзду перехрестя і здійснив зіткнення з трейлером «Сканія», що перевозив цистерну з газом пропан-бутан у кількості 37 метрів кубічних», - говориться в повідомленні.

Цистерну відірвало від трейлера і відкинуло на узбіччя дороги.

Водій легкового автомобіля загинув на місці аварії.

Цистерна не пошкоджена, витоку газу не було.