Зіткнулися "жигулі" та трейлер з газовою цистерною
11:00, 12 грудня 2009Разное
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Водій ВАЗа загинув на місці
У Криму внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажним загинула одна людина.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, інформація про аварію на 265-му кілометрі траси Херсон - Джанкой - Феодосія - Керч надійшла у п`ятницю ввечері.
«Водій автомобіля «ВАЗ-2102» порушив правила проїзду перехрестя і здійснив зіткнення з трейлером «Сканія», що перевозив цистерну з газом пропан-бутан у кількості 37 метрів кубічних», - говориться в повідомленні.
Цистерну відірвало від трейлера і відкинуло на узбіччя дороги.
Водій легкового автомобіля загинув на місці аварії.
Цистерна не пошкоджена, витоку газу не було.
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