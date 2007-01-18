На Одеській залізниці зійшли з рейок 18 вантажних вагонів

Біля станції Веселинове Веселинівського району Миколаївської області (Одеська залізниця) під час проходження товарного поїзда №2747 з 53 вагонів, який прямував за маршрутом Помічна - Колосівка, зійшли з рейок та перевернулися 18 вантажних вагонів (10 з вугіллям, 5 з щебенем та 3 з насінням соняшнику).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок аварії зруйнована одна електроопора контактної лінії високої напруги, пошкоджено 400 м залізничного полотна. Загиблих та постраждалих немає. Рух поїздів по аварійній ділянці припинено, поїзди здійснюють рух по об`їзному маршруту.

Станом на сьогодні тривають аварійно-відновлювальні роботи - піднято 4 вагони, демонтовано 120 м пошкодженої залізничної колії. До робіт залучено аварійні бригади, а саме: 370 чол., 4 відновлювальні поїзди та 2 пересувні технічні станції Одеської залізниці. Причина аварії - встановлюється.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС в Миколаївській області.