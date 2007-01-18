Кушнарьова не врятували, тому що в країні немає банку крові?

Вчора на телеканалі «Тоніс» такий цікавий виступ подивилася. Заступник міністра охорони здоров`я Валерій Івасюк розповів про рівень медичної допомоги, яка була надана покійному Кушнарьову. Він майже прямо заявив, що якби в Україні був створений банк крові, то Євгена Петровича вдалося б урятувати. Валерій Івасюк порахував, що виходячи з бюджетних асигнувань, на кожного українця приходиться по 30 копійок допомоги на випадок виникнення такої «кровної проблеми». Оскільки уряд виділив замість необхідних 180 мільйонів гривень усі 10 мільйонів.

Можливо, це правильно, що чиновник такого рангу, користуючись скорботним випадком, примудряється лобіювати інтереси галузі, а зрештою і суспільства (адже створення банку крові допомогло б врятувати тисячі життів). Але при цьому варто зазначити, що йому потрібно обережніше поводитися зі словами. Наприклад, пан Івасюк видав приблизно таку фразу: «Нам потрібно створювати не лікарню майбутнього, а лікарні сьогодення.» або ось іще перл про те, що центри спеціалізованої допомоги повинні переміщатися в райони. Ці тези супроводжував відеоряд діток, хворих на лейкемію. Але, пан Івасюк, напевно, не в курсі, що Лікарня майбутнього прийматиме десятки дітей, хворих серед іншого і на лейкемію. Банк крові і Лікарня майбутнього, де прийматимуть невиліковно хворих дітей, це не взаємовиключні речі, їх зовсім не потрібно протиставляти. І вже будьмо коректними: лікарня майбутнього будується за рахунок приватних пожертвувань. Але заступник міністра кинув камінчик не тільки в город першої леді, яка займається цією лікарнею, але і власного віце-прем`єра, я маю на увазі на Азарова.

Підняти проблему відсутності банку крові, це ще зрозуміло. (Хоча, виникає питання, чому для того, щоб усвідомити її гостроту, потрібно було втратити Кушнарьова?) Але несолідно людині влади критикувати центри спеціалізованої медичної допомоги, знаючи, що найбільші бюджетні асигнування призначено на лікарню у Феофанію – місце відпочинку і лікування можновладців. Кого ви критикуєте, пане заступник міністра, якщо ви сидите в уряді, який найбільше грошей відпустив для лікування «себе коханих»? А що стосується переміщення центрів до районів, то керівник правлячої фракції в Антикризовій коаліції Раїса Богатирьова сама сказала, що є медичні центри першої допомоги, а є спеціалізовані в столиці і великих містах – це скрізь так влаштовано.

Отже, з кров`ю вирішувати щось треба. А медичні центри і допомогу відстоюйте в період бюджетного процесу і на засіданнях Кабміну.

Олена Мігачова, Одеса