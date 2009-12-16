У Києві автобус зіткнувся з вантажівкою: є поранені

У вівторок, о 22.30 у Києві, на вул. Фрунзе, водій автобусу “БАЗ-2215” не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху та скоїв наїзд на автомобіль “МАЗ-53362 з причепом, водій якого зупинився в крайній правій частині автодороги у зв`язку з технічною несправністю.

Внаслідок ДТП дев’ятеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження, повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України.