ДАІ вночі перекриє в`їзд до Херсона для великовантажного автотранспорту, щоби вдень уникнути заторів на вулицях міста у зв`язку із хуртовинами.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні міської комісії з питань надзвичайних ситуацій і техногенної безпеки.

Причиною ухвалення такого рішення послужили затори, створювані вантажівками. Зокрема, через подібний затор майже цілий день було ускладнено сполучення між материковою частиною міста та острівним мікрорайоном «Корабел».