Поблизу автотраси Київ-Харків знайшли 2 тонни отрутохімікатів

У Полтавській області поблизу автотраси Київ-Харків виявлено понад 2 тонни отрутохімікатів.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС України в Полтавській області, 17 січня близько другої години дня до чергової частини Лубенського міського управління МНС України надійшло повідомлення від голови Шершнівської сільської ради про те, що поблизу села Шершнівка в лісопосадці за двісті метрів від траси Київ–Харків знайдено отрутохімікати.

Як розповів начальник Лубенського міського управління МНС Анатолій СТАДНІЧЕНКО, відразу на місце події виїхали представники районної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, які встановили, що знайдені понад 2 тонни отрутохімікати вітчизняного і закордонного виробництва – заборонені, в основному це такі хімікати як, гранозан та ДДТ (дуст).

19 січня до місця події виїхав підрозділ державного підприємства спеціальної воєнізованої аварійно рятувальної частини МНС України для організації перевезення отрутохімікатів та подальшого тимчасового захоронення їх у металевій ємності на складах закритого акціонерного товариства «Райсервіс», що у місті Лубни. Там вони будуть зберігатися до того часу, поки буде відпрацьована техніка знешкодження такого виду продуктів.

Для утилізації однієї тони таких хімікатів потрібно 18 тисяч гривень.