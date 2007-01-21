У зіткненні легковика з деревом загинуло четверо молодих людей

Повідомляє МНС

На Донеччині внаслідок зіткнення легкового автомобіля з деревом загинуло четверо осіб. Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, на автошляху Костянтинівка-Новомихайлівка автомобіль „Славута” зіткнувся з деревом, внаслідок чого загинули 22-річний водій авто і троє пасажирів (22-річний студент 5-го курсу Донецького Європейського університету, 21-річна жінка, особа третього встановлюється).

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