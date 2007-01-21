Народжуваність у Франції б`є рекорди

Титул найбільш народжуючої країни в Європі, який тривалий час належав ірландцям, може невдовзі перейти до французів. Після тривалого періоду стійкого зростання рівень народжуваності у Франції досяг рекордної позначки за останні 25 років, і нині на кожну французьку жінку припадає в середньому по дві дитини.

В Ірландії на кожну жінку припадає по 1,9 дитини, в середньому по Європі цей показник становить 1,5.

За останніми даними, три чверті приросту населення Франції забезпечується за рахунок нових народжень, чверть, як і раніше, припадає на міграцію. При цьому діти мігрантів становлять близько 20% загальної кількості французьких новонароджених.

Спостерігачі пов`язують зростання народжуваності у Франції з успішною соціальною політикою держави, яка робить все можливе, щоб забезпечити француженок можливістю поєднувати роботу з вихованням одного або кількох дітей.

Декретна відпустка з практично повним збереженням платні становить у Франції 20 тижнів, і збільшується при народженні другої і третьої дитини. Багатодітні матері користуються цілим набором соціальних пільг, аж до значне зниження податкового тягаря і безкоштовного проїзду громадським транспортом. У разі неможливості продовжувати роботу, протягом року після народження третьої дитини жінці виплачується допомога, що сягає 1000 євро на місяць.

Водночас у Франції здійснюється цілий ряд заходів, покликаних максимально спростити і здешевити догляд за дітьми дошкільного віку. Зокрема, послуги державних ясел, що приймають немовлят з двох місяців, надаються майже безкоштовно або за невелику плату залежно від доходу молодої сім`ї, а дитячі садки для дітей старших трьох роки працюють безкоштовно для всіх без винятку.

У результаті три чверті французьких жінок, які мають більше однієї дитини, продовжують працювати, а загальний рівень зайнятості серед жінок у віці 25-49 років сягає у Франції 81%.

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